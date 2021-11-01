«Слуга народу» після засідання оголосила імена нових міністрів. Фото: golos.ua

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Ракурс

«Слуга народу» провела чергове засідання фракції, на якому розглянула кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради.

Засідання «слуг» відбулося в понеділок, 1 листопада, в Києві. Про його підсумки повідомляють самі народні депутати в своїх соцмережах.

Міністерство оборони очолить Олексій Резніков, який був віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, а на його місце буде призначено Ірину Верещук.

Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко має намір подати заяву про відставку, а на його посаді «слуги народу» бачать заступницю керівника офісу президента Юлію Свириденко.

Уже подав у відставку Олег Уруський, який очолював міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. У це міністерське крісло, ймовірно, пересяде голова Митної служби Павло Рябікін.

Окрім того, кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради затверджено В’ячеслава Штучного, який уже перебував на цій посаді від вересня 2019 року до липня 2020 року.

Також на засіданні обрано першим заступником голови фракції «Слуга народу» Анатолія Мотовиловця.

Ймовірно, процедура звільнення членів уряду відбудеться у Верховній Раді у середу, 3 листопада. У четвер народні депутати голосуватимуть за призначення нових міністрів.

«Ракурс» повідомляв, що фракція «Слуги народу» у Раді може поповнитися новим нардепом, якщо Ірину Верещук призначать міністром у Кабмін. Ним стане Сергій Кострійчук, який був безробітним влітку 2019 року, коли «Слуга народу» взяла його у список на парламентські вибори.

Кострійчук був помічником голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка на громадських засадах. У партійному списку Верещук мала № 29, а Кострійчук — № 140.