Покарання за підробку COVID-документів хочуть посилити у Раді. Фото: PIXABAY

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Підробка сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу стала поширеним явищем в Україні. Учасниками злочину стають люди, які не хочуть робити щеплення, а також медики, які вносять електронні дані.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав посилення відповідальності за підробку COVID-документів. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Комітет рекомендував народним депутатам схвалити за основу законопроект № 6084. Документ передбачає:

за використання підроблених COVID-документів запроваджується штраф від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі до двох років;

за внесення підробки COVID-документів медиком штрафу від 34 тис. до 68 тис. грн або обмеження волі до двох років. Також передбачається позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від одного до трьох років;

за підробку COVID-документів з метою збуту та збуту фальшивих документів штраф від 85 тис. до 170 тис. гривень або до трьох років за ґратами.

В Україні через підроблення COVID-документів вже розпочато 1 тис. 65 кримінальних проваджень, з яких 80 — щодо працівників медичних закладів.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова попередила, що причетним до підробок ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів не варто чекати пощади. Вона зазначила, що продовжує зростати статистика злочинного підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення неправдивих даних до електронних баз.