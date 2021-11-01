Наказание за подделку COVID-документов хотят усилить в Раде. Фото: PIXABAY

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Подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса стала распространенным явлением в Украине. Участниками преступления становятся люди, которые не хотят прививаться, а также медики, вносящие электронные данные.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал ужесточение ответственности за подделку COVID-документов. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Комитет рекомендовал народным депутатам одобрить за основу законопроект № 6084. Документ предусматривает:

за использование поддельных COVID-документов вводится штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет;

за внесение подделки COVID-документов медиком штрафа от 34 тыс. до 68 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет. Также предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет;

за подделку COVID-документов с целью сбыта фальшивых документов штраф от 85 тыс. до 170 тыс. грн или ограничения свободы до трех лет.

В Украине из-за подделок COVID-документов уже начато 1 тыс. 65 уголовных производств, из которых 80 — в отношении работников медицинских учреждений.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила, что причастным к подделкам ПЦР-тестов и COVID-сертификатов не стоит ждать пощады. Она отметила, что статистика преступлений по подделке результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесение ложных данных в электронных баз только растет.