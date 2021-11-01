Лазерное оружие на Донбассе применили боевики, есть пострадавший. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/n162429-lazernoe-orujie-na-donbasse-primenili-boeviki-est-postradavshiy.html

Ракурс

На Донбассе российские оккупационные войска применили лазерное оружие, в результате чего один украинский военный получил поражение глаза.

Бойца доставили в Днепропетровскую областную клиническую офтальмологическую больницу. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По ее словам, военные медики на границе Донецкой области передали пострадавшего гражданской бригаде медицины экстренной помощи и катастроф.

Губа призвала представителей ОБСЕ пообщаться с бойцом и зафиксировать факт использования боевиками лазерного оружия.

Это не первый случай применения боевиками на Донбассе лазерного оружия. В период с 2016 по 2019 год несколько бойцов Краматорского пограничного отряда получили поражение глаз во время дежурства, когда вели наблюдение за боевиками с помощью оптических приборов.

Напомним, в Минобороны Украины опровергли распространенную в СМИ информацию о наращивании российских войск на границе. В ведомстве эти заявления называют «элементом информационно-психологических действий». Разведка заявила, что по состоянию 1 ноября дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксировано.