Отец для солдат и храбрый десантник – погибшие за Украину в октябре

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Ракурс

На Донбассе во время российско-украинской войны в октябре 2021 года погибли два украинских военных.

Георгий Халиков из 93-й механизированной бригады попал под артиллерийский обстрел в Донецкой области, Виктор Рачугин из 17-й танковой бригады погиб от пулевого ранения в Луганской области.

Еще 23 военнослужащих получили ранения разных степеней тяжести.

Потерь за октябрь меньше, чем в предыдущем месяце. Хотя количество обстрелов заметно возросло, особенно из запрещенного «Минском» тяжелого оружия.

Георгию Халикову (дядя Жора) был 51 год. Многие бойцы, попавшие на войну без опыта боевых действий, с благодарностью вспоминают его науку бывалого воина, рассказывает «Новынарня».

Халиков родился в Болградском районе Одесской области.

На войне постоянно был на передовой. Он несколько раз продлевал контракт с ВСУ, в последний раз — в июле 2020 года. Мастер-сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» погиб 26 октября, когда российские войска из гаубиц обстреляли позиции ВСУ под Гранитным Донецкой области. Дядя Жора прикрыл собой двух побратимов, в него попали несколько осколков. У Халикова остались три сына.

Перед обстрелом бойцы 93-й бригады зашли с гуманитарной миссией в соседнее село Старомарьевка. После обстрела боевиков ВСУ впервые использовали на Донбассе боевые беспилотники.

Виктору Рачугину было 36 лет. Он родился в Запорожье. Жена бросила Виктора вместе с ребенком, и с тех пор отец воспитывал сына сам. А потом в сердце пришла новая любовь — к сотруднице 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Все шло к созданию новой семьи.

15 ноября Виктор должен был уйти в ежегодный отпуск, но его жизнь оборвала вражеская пуля. Произошло это 27 октября, когда российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Новотошковского из стрелкового оружия.

В октябре 2021 года ликвидировано 19 боевиков оккупационных сил, сообщил военный блоггер, офицер ВСУ Анатолий Штефан, близкий к Командованию объединенных сил. По его данным, еще 36 военных 1-го и 2-го так называемых армейских корпусов ВС РФ ранены.

Источник: «Новынарня»