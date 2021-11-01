Завод Bayraktar в Украине построят за считанные месяцы. Фото: Лига

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Bayraktar (Байрактар), известные турецкие беспилотники, будут производиться в Украине уже в ближайшее время — это дело месяцев, а не лет.

Производственные мощности, на которых производят Bayraktar в Турции, уже заполнены, поэтому турецкая сторона заинтересована в открытии нового завода. Об этом в интервью для «Радио Свобода» рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, вскоре в Украине появится центр развития и ремонта беспилотников Bayraktar.

На самом деле, это вопрос, пожалуй, месяцев, а не лет. И уже работы ведутся относительно того, чтобы выделить соответствующий земельный участок, чтобы начать предметные работы по сооружению этого центра сохранения и ремонта. И так же параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и началу производства «Байрактаров» в Украине, — рассказал Боднар.

Беспилотники будут использовать как для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и для поставок на рынки третьих стран. В частности, посол рассказал, что в Украине уже фактически создано совместное предприятие по производству нового типа беспилотных летательных аппаратов — Akıncı, в которое украинская сторона поставляет двигатели и некоторые другие запасные части.

То есть здесь мы имеем взаимодополнение и на основе стратегического интереса, и на основе взаимной технологической совместимости мы строим наши отношения. Это один из таких хайтек драйверов, который имеет свои конкретные результаты и измерения, — сказал посол.



Напомним, ранее мы сообщали, что называть «Байрактарами» купленные турецкие ударные беспилотники должна прекратить Украину. Эти дроны были изготовлены в Турции, но сейчас они принадлежат Украине.

Источник: Радио Свобода