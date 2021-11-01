Офис президента назвал авторов шпаргалок для депутатов «Слуги народа»

Михаил Подоляк рассказал, кто готовит депутатов фракции «Слуга народа» к эфирам, фото: «Главком»

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Ракурс

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака, рассказал, кто готовит депутатов фракции «Слуга народа» к эфирам на телеканалах.

По словам Подоляка, депутатов и представителей исполнительной власти «тематически и психологически» к эфирам готовит «линейка тренеров», сообщает издание «Бабель».

Подоляк отметил, что речь идет о таких лицах:

Рене Назаровой — работает старшим консультантом в аппарате Верховной Рады. Имеет опыт работы с телеканалами как бывшая телеведущая;

Борис Тизенгаузен — политтехнолог, привлеченный как посторонний внешний консультант партии;

Наталья Лариончева — работает в информационном директорате Офиса президента и модерирует участие представителей Офиса президента в эфире.

Подоляк считает, что поскольку Назарова имеет опыт работы с телеканалами и сама была телеведущей, она «может экспертно сказать гостевым редакторам различных программ, какие спикеры для каких тем подойдут лучше».

Также Подоляк подтвердил, что к написанию эфирных тезисов для депутатов «Слуги народа» привлечен бывший журналист Дмитрий Литвин, а всего их пишут четыре-пять человек.

Напомним, недавно ведущая программы «Обратный отсчет» на телеканале «UA:Первый» Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента — вмешательстве Банковой в определение гостей студии этой программы.

Барчук заявила, что Офис президента «давно и жестко» контролирует присутствие «слуг» в эфирах, а кандидаты для участия в программе согласовываются с контактным лицом Подоляка — Назаровой.

Источник: «Бабель»