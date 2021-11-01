Офіс президента назвав авторів шпаргалок для депутатів «Слуги народу»

Михайло Подоляк розповів, хто готує депутатів фракції «Слуга народу» до ефірів, фото: «Главком»

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Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента Андрія Єрмака, розповів, хто готує депутатів фракції «Слуга народу» до ефірів на телеканалах.

За словами Подоляка, депутатів та представників виконавчої влади «тематично та психологічно» до ефірів готує «лінійка тренерів», повідомляє видання «Бабель».

Подоляк зазначив, що йдеться про таких осіб:

Рену Назарову — працює старшим консультантом в апараті Верховної Ради. Має досвід роботи з телеканалами, як колишня телеведуча;

Борис Тизенгаузен — політтехнолог, залучений як сторонній зовнішній консультант партії;

Наталія Ларіончева — працює в інформаційному директораті Офісу президента та модерує участь представників Офісу президента в ефірах.

Подоляк вважає, що, оскільки, Назарова має досвід роботи з телеканалами і сама була телеведучою, вона «може експертно сказати гостьовим редакторам різних програм, які спікери для яких тем підійдуть краще».

Також Подоляк підтвердив, що до написання ефірних тез для депутатів «Слуги народу» залучений колишній журналіст Дмитро Литвин, а загалом їх пишуть чотири-п'ять людей.

Нагадаємо, нещодавно ведуча програми «Зворотній відлік» на телеканалі «UA:Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск з боку Офісу президента — втручання Банкової у визначення гостей студії цієї програми.

Барчук заявила, що Офіс президента «давно і жорстко» контролює присутність «слуг» в ефірах, а кандидати для участі в програмі узгоджуються з контактною особою Подоляка — Назаровою.

Джерело: «Бабель»