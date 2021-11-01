Завод Bayraktar в Україні побудують за лічені місяці. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n162408-zavod-bayraktar-v-ukrayini-pobuduut-za-licheni-misyaci.html

Ракурс

Bayraktar (Байрактар), відомі турецькі безпілотники, будуть вироблятися в Україні вже найближчим часом — це справа місяців, не років.

Виробничі потужності, на яких виробляють Bayraktar у Туреччині, вже заповнені, тому турецька сторона зацікавлена у відкритті нового заводу. Про це в інтерв’ю для «Радіо Свобода» сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, невдовзі в Україні з’явиться центр розвитку та ремонту безпілотників Bayraktar.

Насправді, це питання, мабуть, місяців, а не років. І вже роботи ведуться щодо того, аби виділити відповідну земельну ділянку, щоб розпочати предметні роботи зі спорудження цього центру збереження і ремонту. І так само паралельним треком ідуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва «Байрактарів» в Україні, — розповів Боднар.

Безпілотники використовуватимуть як для потреб Збройних сил України (ЗСУ), так і для постачання на ринки третіх країн. Зокрема, посол розповів, що в Україні вже фактично створено спільне підприємство з виробництва нового типу безпілотних літальних апаратів — Akıncı, до якого українська сторона постачає двигуни і деякі інші запасні частини.

Тобто тут ми маємо взаємодоповнення і на основі стратегічного інтересу, і на основі взаємної технологічної сумісності ми будуємо наші відносини. Це один із таких хайтек драйверів, який має свої конкретні результати і виміри, — сказав посол.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що називати «Байрактарами» куплені турецькі ударні безпілотники повинна припинити Україна. Ці дрони були виготовлені в Туреччині, але зараз вони належать Україні.

Джерело: Радіо Свобода