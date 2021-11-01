Батько для солдат і мужній десантник - загиблі за Україну в жовтні

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Ракурс

На Донбасі під час російсько-української війни у жовтні 2021 року загинули двоє українських військових.

Георгій Халіков із 93-ї механізованої бригади потрапив під артилерійський обстріл на Донеччині, Віктор Рачугін із 17-ї танкової бригади загинув від кульового поранення в Луганській області.

Ще 23 військовослужбовці отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Втрат за жовтень начебто менше, ніж попереднього місяця. Хоча кількість обстрілів помітно зросла, особливо із заборонених «Мінськом» важких озброєнь.

Георгію Халікову (дядя Жора) був 51 рік. Чимало бійців, які потрапили на війну без досвіду бойових дій, із вдячністю згадують його науку бувалого воїна, розповідає «Новинарня».

Халіков народився у Болградському районі Одеської області.

На війні постійно був передовій. Він декілька разів продовжував контракт із ЗСУ, востаннє - у липні 2020 року. Майстер-сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» загинув 26 жовтня, коли російські війська з гаубичної артилерії обстріляли позиції ЗСУ під Гранітним на Донеччині. Дядя Жора прикрив собою двох побратимів, у нього влучили кілька осколків. В Халікова залишилися троє синів.

Перед тим обстрілом бійці 93-ї бригади зайшли з гуманітарною місією в сусіднє село Старомар’ївка. Після обстрілу бойовиків ЗСУ вперше використали на Донбасі бойові безпілотники.

Віктору Рачугіну було 36 років. Він народився у Запоріжжі. Дружина покинула Віктора разом із дитиною, і відтоді батько виховував сина сам. А згодом у серце прийшло нове кохання — до працівниці 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Усе йшло до створення нової сім’ї.

15 листопада Віктор мав піти у щорічну відпустку, але його життя обірвала ворожа куля. Сталося це 27 жовтня, коли російські найманці обстріляли позиції ЗСУ біля Новотошківського зі стрілецької зброї.

У жовтні 2021 року ліквідовано 19 бойовиків окупаційних сил, повідомив військовий блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, близький до Командування об'єднаних сил. За його даними, ще 36 військових 1-го і 2-го так званих армійських корпусів ЗС РФ поранені.

Джерело: «Новинарня»