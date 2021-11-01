Лазерну зброю на Донбасі застосували бойовики, є постраждалий. Фото: ukr.media

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На Донбасі російські окупаційні війська застосували лазерну зброю, в результаті чого один український військовий отримав ураження ока.

Бійця доставили до Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

За її словами, військові медики на кордоні Донецької області передали постраждалого цивільній бригаді медицини екстреної допомоги й катастроф.

Губа закликала представників ОБСЄ поспілкуватися з бійцем та зафіксувати факт використання бойовиками лазерної зброї.

Це не перший випадок застосування бойовиками на Донбасі лазерної зброї. У період з 2016 по 2019 роки декілька бійців Краматорського прикордонного загону отримали ураження очей під час чергування, коли вели спостереження за бойовиками за допомогою оптичних приладів.

Нагадаємо, в Міноборони України спростували поширену в ЗМІ інформацію про нарощення російських військ на кордоні. У відомстві ці заяви називають «елементом інформаційно-психологічних дій». Розвідка встановила, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.