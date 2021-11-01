Зеленський зустрівся з Меркель у Британії – що обговорили. Фото: Твіттер

https://racurs.ua/ua/n162428-zelenskyy-zustrivsya-z-merkel-u-brytaniyi-scho-obgovoryly.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, обговорив із виконувачкою обов’язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель безпекову ситуацію на сході України та енергетичну кризу в Європі.

Зустріч відбулася на полях конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго (Велика Британія), повідомляє глава української держави у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що обговорив з Меркель перебіг переговорів для встановлення миру та шляхи подолання енергетичної кризи в Європі. Окрім того, йшлося про актуальні питання відносин України й Німеччини.

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявляла, що Ангела Меркель буде працювати над організацією зустрічі в нормандському форматі до останнього дня перебування на посаді канцлера.

Окрім того, на конференції в Глазго Зеленський виступив з промовою. Президент переконаний, що для подолання глобального кліматичного потепління потрібне глобальне потепління у відносинах держав у світі.