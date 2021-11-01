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Ракурс
Зеленський зустрівся з Меркель у Британії – що обговорили. Фото: Твіттер

Зеленський зустрівся з Меркель у Британії — що обговорили

1 лис 2021, 18:56
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Володимир Зеленський, президент України, обговорив із виконувачкою обов’язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель безпекову ситуацію на сході України та енергетичну кризу в Європі.

Зустріч відбулася на полях конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго (Велика Британія), повідомляє глава української держави у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що обговорив з Меркель перебіг переговорів для встановлення миру та шляхи подолання енергетичної кризи в Європі. Окрім того, йшлося про актуальні питання відносин України й Німеччини.

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявляла, що Ангела Меркель буде працювати над організацією зустрічі в нормандському форматі до останнього дня перебування на посаді канцлера.


Окрім того, на конференції в Глазго Зеленський виступив з промовою. Президент переконаний, що для подолання глобального кліматичного потепління потрібне глобальне потепління у відносинах держав у світі.

Джерело: Ракурс


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