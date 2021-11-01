Зеленский встретился с Меркель в Британии – что обсудили. Фото: Твиттер

https://racurs.ua/n162428-zelenskiy-vstretilsya-s-merkel-v-britanii-chto-obsudili.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, обсудил с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины и энергетический кризис в Европе.

Встреча состоялась на полях конференции ООН по изменению климата в Глазго (Великобритания), сообщает глава украинского государства в своем Twitter.

Зеленский отметил, что обсудил с Меркель ход переговоров по установлению мира и пути преодоления энергетического кризиса в Европе. Кроме того, речь шла об актуальных вопросах отношений Украины и Германии.

Ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявляла, что Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в нормандском формате до последнего дня пребывания на должности канцлера.

Кроме того, на конференции в Глазго Зеленский выступил с речью. Президент убежден, что для преодоления глобального климатического потепления необходимо глобальное потепление в отношениях государств в мире.