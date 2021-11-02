Супутникові фото військ РФ на кордоні з Україною показало Politico

https://racurs.ua/ua/n162436-suputnykovi-foto-viysk-rf-na-kordoni-z-ukrayinou-pokazalo-politico-foto.html

Ракурс

Супутникові фотографії, які свідчать про стягування військової техніки та армії Росії до кордонів України, оприлюднило американське видання Politico, посилаючись на знімки компанії Maxar Technologies датовані 1 листопада. Світлини підтверджують інформацію про концентрацію військ РФ біля України.

Фото демонструють скупчення бронетанкових частин, танків Т-80У та самохідної артилерії разом із наземними військами в районі російського міста Єльня Смоленської області біля білоруського кордону. Британське видання Jane’s вказало, що техніка четвертої танкової дивізії Росії була переміщена в райони навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України.

У цьому районі також була помічена частина першої гвардійської танкової армії, — йдеться у публікації.



Ці підрозділи «призначені для проведення операцій на всіх рівнях — від боротьби із повстанцями до механізованих бойових дій». Британське ЗМІ зауважує, що нинішнє розгортання армії РФ «явно відхиляється від стандартної схеми навчання першої гвардійської танкової армії».

Нагадаємо, наприкінці жовтня про стягування російських військ до кордону з Україною повідомило The Washington Post. Американські та європейські чиновники тоді заявили, що бачать «незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії», які почали фіксуватися після завершення навчань «Захід-2021». Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони 1 листопада заявило, що не зафіксувало перекидання російських підрозділів до кордону з Україною.