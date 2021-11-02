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Спутниковые фото войск РФ на границе с Украиной показало Politico

Спутниковые фото войск РФ на границе с Украиной показало Politico (ФОТО)

2 ноя 2021, 09:29
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Спутниковые фотографии, свидетельствующие о стягивании военной техники и армии России к границам Украины, обнародовало американское издание Politico, ссылаясь на снимки компании Maxar Technologies, датированные 1 ноября. Фотографии подтверждают информацию о концентрации войск РФ на территории Украины.

Фото демонстрируют скопление бронетанковых частей, танков Т-80У и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня Смоленской области близ белорусской границы. Британское издание Jane’s указало, что техника четвертой танковой дивизии России была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины.

В этом районе также была замечена часть первой гвардейской танковой армии, — говорится в публикации.


Эти подразделения «предназначены для проведения операций на всех уровнях — от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий». Британское СМИ отмечает, что нынешнее развертывание армии РФ «явно отклоняется от стандартной схемы обучения первой гвардейской танковой армии».

Напомним, в конце октября о стягивании российских войск к границе с Украиной сообщило The Washington Post. Американские и европейские чиновники заявили, что видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России», которые начали фиксироваться после завершения учений «Запад-2021». В то же время Главное управление разведки Министерства обороны 1 ноября заявило, что не зафиксировало переброску российских подразделений на границу с Украиной.

Источник: Ракурс


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