Вследствие обстрелов РФ на Донбассе погиб воин ООС

https://racurs.ua/n162435-vsledstvie-obstrelov-rf-na-donbasse-pogib-voin-oos.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, поскольку российская армия и наемники страны-агрессора продолжают обстреливать позиции защитников Украины. За прошедшие сутки в результате систематического нарушения режима тишины погиб военнослужащий Объединенных сил — 1 ноября враг 11 раз обстреливал украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Об этом сегодня утром сообщил пресс-центр ООС в Фейсбуке.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, — говорится в сообщении украинских военных.

Также в понедельник террористы РФ восемь раз обстреливали позиции защитников Украины близ Новолуганского из минометов, гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Кроме этого, враг активизировался недалеко от Светлодарска, Водяного и Авдеевки.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России, — добавили в ООС.

Война с Россией на Донбассе длится с 2014 года после оккупации Москвой Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей.