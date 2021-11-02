Обстріли РФ на Донбасі вбили захисника України

https://racurs.ua/ua/n162435-obstrily-rf-na-donbasi-vbyly-zahysnyka-ukrayiny.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, оскільки російська армія та найманці країни-агресора продовжують обстрілювати позиції захисників України. Минулої доби внаслідок систематичного порушення режиму тиші загинув військовослужбовець Об'єднаних сил — впродовж 1 листопада ворог 11 разів здійснював обстріли із забороненої мінськими домовленостями зброї.

Про це сьогодні зранку повідомив прес-центр ООС у Фейсбук.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, — йдеться у повідомленні українських військових.

Також у понеділок терористи РФ вісім разів обстрілювали позиції захисників України поблизу Новолуганського із мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Окрім цього, ворог активізувався неподалік Світлодарська, Водяного та Авдіївки.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії, — додали в ООС.

Війна з Росією на Донбасі триває від 2014 року — після окупації Москвою Криму та частини територій Донецької і Луганської областей.