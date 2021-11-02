700 смертей та понад 19 тис. нових COVID-інфікувань за добу

https://racurs.ua/ua/n162434-700-smertey-ta-ponad-19-tys-novyh-kovid-infikuvan-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок вівторка виявили у 19 тис. 455 осіб. Медикам довелося госпіталізувати 3 тис. 188 пацієнтів. Внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції COVID-19 вчора померли 700 українців.

Про це 2 листопада у Фейсбук повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

За добу 1 листопада в Україні зафіксовано 19 тис. 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 тис. 263, медпрацівників — 339), — інформує МОЗ.

Профільне відомство також прозвітувало про вакцинацію понад 273 тис. осіб проти COVID-19 впродовж понеділка.

Також за минулу добу одужало 12 тис. 639 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в:

Одеській області (1 тис. 908),

Дніпропетровській області (1 тис. 621),

Запорізькій області (1 тис. 341),

Харківській області (1 тис. 337),

Києві (1 тис. 738).

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 2,95 млн осіб. Хвороба забрала життя 68 тис. 727 громадян.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10,4 млн осіб. У МОЗ додали, що 93,5% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня були не вакциновані.