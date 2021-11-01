Що святкують 2 листопада – історія і традиції цього дня. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/ua/n162433-scho-svyatkuut-2-lystopada-istoriya-i-tradyciyi-cogo-dnya.html

Ракурс

Свято 2 листопада — Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Відповідну резолюцію було ухвалила в 2013 році Генеральна Асамблея ООН. Дату обрано на знак вшанування пам’яті двох убитих французьких журналістів.

ООН засуджує всі акти насилля проти працівників ЗМІ та закликає весь цивілізований світ запобігати злочинам й притягувати винних до відповідальності.

Журналіст, засновник інтернет-видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, належало журналістові.

За вбивство Георгія Гонгадзе засудили до довічного ув’язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, також засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (12 років позбавлення волі).

20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в Києві загинув журналіст Павло Шеремет. Вбивство кваліфікували як умисне. Ні вбивць, ні замовників не знайдено.

Православна церква вшановує пам’ять християнського святого Артемія Антіохійського, який жив у IV столітті.

Історія свята

Артемій був воєначальником за імператора Костянтина Великого. За старанну службу правителі нагородили його посадою намісника Єгипту. Коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник і почав переслідування християн, Артемій виступив з критикою його дій. За це його заарештували та катували.

Попри численні муки, на які прирекли його язичники, святий не зрікся своєї віри. Зрештою, Артемія обезголовили. Його тіло перевезли до Константинополя, де святого поховали у храмі Іоанна Предтечі. Частка мощей мученика 1073 року потрапила до Києво-Печерського монастиря.

У народі цей день ще називається Днем поминання покійних. Цього дня люди згадували рідних, які померли. Увечері влаштовували трапези.

Іменини святкують Артем, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Олександр, Павло та Петро.

Народні прикмети:

сніг випав на суху землю — до потепління;

модрина скинула гілки — скоро піде сніг.

День в історії: