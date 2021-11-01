Что празднуют 2 ноября – история и традиции этого дня. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/n162433-chto-prazdnuut-2-noyabrya-istoriya-i-tradicii-etogo-dnya.html

Ракурс

Праздник 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Соответствующую резолюцию приняла в 2013 году Генеральная Ассамблея ООН. Дата избрана в знак чествования памяти двух убитых французских журналистов.

ООН осуждает все акты насилия против работников СМИ и призывает весь цивилизованный мир предупреждать преступления и привлекать виновных к ответственности.

Журналист, основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, принадлежало журналисту.

За убийство Георгия Гонгадзе приговорили к пожизненному заключению бывшего руководителя департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, также приговорили к разным срокам лишения свободы бывших сотрудников милиции Николая Протасова (13 лет лишения свободы, умер в тюрьме), Валерия Костенко и Александр Поповича (12 лишение свободы).

20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб журналист Павел Шеремет. Убийство квалифицировали как умышленное. Ни убийцы, ни заказчики не найдены.

Православная церковь чтит память христианского святого Артемия Антиохийского, жившего в IV веке.

История праздника

Артемий был военачальником при императоре Константине Великом. За усердную службу правители наградили его должностью наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник и начал преследование христиан, Артемий выступил с критикой его действий. За это его арестовали и пытали.

Несмотря на многочисленные мучения, на которые обрекли его язычники, святой не отрекся от своей веры. В конце концов Артемия обезглавили. Его тело перевезли в Константинополь, где святого похоронили в храме Иоанна Предтечи. Часть мощей мученика в 1073 году попала в Киево-Печерский монастырь.

В народе этот день еще называется Днем поминовения усопших. В этот день люди вспоминали родных, которые ушли из жизни. Вечером устраивали трапезы.

Именины празднуют Артем, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел и Петр.

Народные приметы:

снег выпал на сухую землю — к потеплению;

лиственница сбросила ветки — скоро пойдет снег.

День в истории: