Что празднуют 2 ноября — история и традиции этого дняhttps://racurs.ua/n162433-chto-prazdnuut-2-noyabrya-istoriya-i-tradicii-etogo-dnya.htmlРакурс
Праздник 2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Соответствующую резолюцию приняла в 2013 году Генеральная Ассамблея ООН. Дата избрана в знак чествования памяти двух убитых французских журналистов.
ООН осуждает все акты насилия против работников СМИ и призывает весь цивилизованный мир предупреждать преступления и привлекать виновных к ответственности.
Журналист, основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, принадлежало журналисту.
За убийство Георгия Гонгадзе приговорили к пожизненному заключению бывшего руководителя департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, также приговорили к разным срокам лишения свободы бывших сотрудников милиции Николая Протасова (13 лет лишения свободы, умер в тюрьме), Валерия Костенко и Александр Поповича (12 лишение свободы).
20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве погиб журналист Павел Шеремет. Убийство квалифицировали как умышленное. Ни убийцы, ни заказчики не найдены.
Православная церковь чтит память христианского святого Артемия Антиохийского, жившего в IV веке.
История праздника
Артемий был военачальником при императоре Константине Великом. За усердную службу правители наградили его должностью наместника Египта. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник и начал преследование христиан, Артемий выступил с критикой его действий. За это его арестовали и пытали.
Несмотря на многочисленные мучения, на которые обрекли его язычники, святой не отрекся от своей веры. В конце концов Артемия обезглавили. Его тело перевезли в Константинополь, где святого похоронили в храме Иоанна Предтечи. Часть мощей мученика в 1073 году попала в Киево-Печерский монастырь.
В народе этот день еще называется Днем поминовения усопших. В этот день люди вспоминали родных, которые ушли из жизни. Вечером устраивали трапезы.
Именины празднуют Артем, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Александр, Павел и Петр.
Народные приметы:
- снег выпал на сухую землю — к потеплению;
- лиственница сбросила ветки — скоро пойдет снег.
День в истории:
- в 1833 году основали Киевский университет.
- в 1849 году открыли здание морской библиотеки, а «Башня ветров» — ее вентиляционная шахта — дошла до нашего времени.
- в 1948 году в Сенат США впервые избрали женщину — ею стала Маргарет Чейз Смит.
- в 2000 году в лесу под Таращей нашли тело журналиста Георгия Гонгадзе.