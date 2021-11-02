700 смертей и свыше 19 тыс. новых ковид-заражений в сутки

https://racurs.ua/n162434-700-smertey-i-svyshe-19-tys-novyh-kovid-zarajeniy-v-sutki-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро вторника обнаружили у 19 тыс. 455 человек. Медикам пришлось госпитализировать 3 тыс. 188 пациентов. В результате осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 вчера умерли 700 украинцев.

Об этом 2 ноября в Фейсбуке сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки 1 ноября в Украине зафиксировано 19 тыс. 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них — 1 тыс. 263, медработников — 339), — информирует Минздрав.

Профильное ведомство также отчиталось о вакцинации свыше 273 тыс. человек против COVID-19 в течение понедельника.

Также за минувшие сутки преодолели болезнь 12 тыс. 639 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Одесской области (1 тыс. 908),

Днепропетровской области (1 тыс. 621),

Запорожской области (1 тыс. 341),

Харьковской области (1 тыс. 337),

Киеве (1 тыс. 738).

За все время пандемии в Украине заболели более 2,95 млн человек. COVID-19 унес жизни 68 тыс. 727 граждан.

С начала вакцинальной кампании привито 10,4 млн человек. В Минздраве добавили, что 93,5% госпитализированных c COVID-19 на прошлой неделе были не вакцинированы.