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700 смертей и свыше 19 тыс. новых ковид-заражений в сутки

700 смертей и свыше 19 тыс. новых ковид-заражений в сутки (ИНФОГРАФИКА)

2 ноя 2021, 08:27
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро вторника обнаружили у 19 тыс. 455 человек. Медикам пришлось госпитализировать 3 тыс. 188 пациентов. В результате осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 вчера умерли 700 украинцев.

Об этом 2 ноября в Фейсбуке сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки 1 ноября в Украине зафиксировано 19 тыс. 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них — 1 тыс. 263, медработников — 339), — информирует Минздрав.

Профильное ведомство также отчиталось о вакцинации свыше 273 тыс. человек против COVID-19 в течение понедельника.

Также за минувшие сутки преодолели болезнь 12 тыс. 639 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Одесской области (1 тыс. 908),

  • Днепропетровской области (1 тыс. 621),

  • Запорожской области (1 тыс. 341),

  • Харьковской области (1 тыс. 337),

  • Киеве (1 тыс. 738).

За все время пандемии в Украине заболели более 2,95 млн человек. COVID-19 унес жизни 68 тыс. 727 граждан.


С начала вакцинальной кампании привито 10,4 млн человек. В Минздраве добавили, что 93,5% госпитализированных c COVID-19 на прошлой неделе были не вакцинированы.

Коронавірус в Україні / РНБО

Источник: Ракурс


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