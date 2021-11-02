Некролог под покровом ночи— Добкин не признал итоги выборов и идет в суд

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Ракурс

На выборах мэра Харькова Михаил Добкин отреагировал на объявленные избирательной комиссией результаты голосования.

Бывший товарищ покойного Геннадия Кернеса не признал решение комиссии и обещает судиться после оглашения итогов выборов в Харькове.

В своем Telegram-канале Добкин поздно вечером 1 ноября заявил, что у «харьковчан при Терехове уже во второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города».

Под покровом ночи председатель ТИК начал зачитывать некролог итогам выборов мэра Харькова, — так эмоционально высказался Добкин о решении ТИК.

Этот кандидат призвал других конкурентов «не оставаться в стороне».

Общественная организация «Опора» 1 ноября заявила о возможных фальсификациях на ряде избирательных участков в пользу секретаря горсовета Игоря Терехова. Впрочем, на сайте города есть сообщения только о победе Терехова в первом туре.

Вечером 1 ноября ТИК объявила, что Терехов набрал 50,6% голосов. Он был кандидатом от партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!». У Добкина — 28,4%. Разрыв между кандидатами составил более 20%.

В комментарии движению «ЧЕСТНО» Добкин заявил, что он «эти выборы также не выиграл, не получил должной поддержки», но и «Терехов всегда лжет и фальсифицирует».

Добкин сослался на отчет «Опоры», которая сообщила о масштабных нарушениях в Новобаварском районе Харькова.

На промежуточных выборах в Раду Херсонской области побеждает экс-глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с результатом 64,58%. В Черкасской области еще продолжается подсчет голосов.