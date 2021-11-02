Офис генпрокурора объяснил, почему Медведчуку отменят домашний арест

https://racurs.ua/n162440-ofis-genprokurora-obyasnil-pochemu-medvedchuku-otmenyat-domashniy-arest.html

Ракурс

Против Виктора Медведчука возбуждено сразу два дела о госизмене, но нардеп может в ближайшее время освободиться из-под круглосуточного домашнего ареста по одному из уголовных производств.

Офис генпрокурора намерен просить для лидера ОПЗЖ меру пресечения — личное обязательство.

Пресс-служба ведомства Ирины Венедиктовой сообщила, что в уголовном производстве о госизмене Медведчука предельный срок для круглосуточного домашнего ареста закончился (шесть месяцев), поэтому его дальше продолжать нельзя. Последний раз арест Медведчуку продлили 2 сентября.

Единственная мера пресечения, о которой будет ходатайствовать сегодня в Печерском суде Офис генпрокурора, — это личное обязательство с возложением обязанностей на подозреваемого. Это сообщение правоохранители распространили по поводу уголовного производства о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

Медведчука могут обязать прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда и не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, а также носить электронное средство контроля.

Напомним, что Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом еще в одном уголовном производстве — по факту содействия террористической деятельности. 12 октября его отправили под домашний арест до 7 декабря. Меру пресечения избрали в рамках дела о закупке угля из РФ через оккупированные территории.

В первом деле — об ограблении национальных ценностей — проходит еще один нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, который сейчас скрывается от правосудия за пределами Украины.

По данным следствия, после оккупации Крыма Медведчук перерегистрировал компанию, занимающуюся разработкой газового месторождения Глубокая на черноморском шельфе близ Керчи, по крымскому юридическому адресу и в соответствии с российским законодательством, чтобы платить налоги в бюджет РФ.

11 мая СБУ пришла с обысками в дом и офис Медведчука, однако его самого не застали. Медведчуку и Козаку объявили подозрение по трем эпизодам государственной измены и покушению на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. По данным СБУ, Козак скрывается в РФ.