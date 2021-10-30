Єлизавета. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n162347-ielyzaveta-ii-perebuvaie-v-chudoviy-formi-uryad-brytaniyi.html

Ракурс

Єлизавета II, 95-річна королева Великої Британії, перебуває в чудовій формі та не має жодних серйозних проблем зі здоров’ям.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає Sky News.

За словами Джонсона, королева Єлизавета II дослухалася численних порад лікарів щодо відпочинку та наразі відпочиває від виконання королівських обов’язків.

Вона просто дослухалася порад своїх лікарів трохи відпочити, і я думаю, що це важливо. Вважаю, уся наша країна бажає їй найкращого, — розповів Джонсон.

Як відомо, до цього Єлизавета II відмовилась відвідати кліматичний саміт у Глазго після того, як лікарі порадили їй протягом двох тижнів працювати в полегшеному режимі. Сьогодні вона відпочиває у своєму будинку у Віндзорському замку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 95-річна королева Великої Британії Єлизавета II провела цілу ніч у лікарні через хворобу. У Букінгемському палаці заявляють, що покласти королеву в лікарню вирішили медики монарха.

Джерело: Sky News