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Ракурс
Елизавета. Фото: Сплетник

Елизавета II находится в прекрасной форме — правительство Британии

30 окт 2021, 15:48
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Елизавета II, 95-летняя королева Великобритании, находится в прекрасной форме и не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем.

Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Sky News.

По словам Джонсона, королева Елизавета II прислушалась к многочисленным советам врачей по поводу отдыха и сейчас отдыхает от выполнения королевских обязанностей.

Она просто прислушивалась к советам своих врачей немного отдохнуть, и я думаю, что это важно. Думаю, вся наша страна желает ей лучшего, — рассказал Джонсон.

Как известно, до этого Елизавета II отказалась посетить климатический саммит в Глазго после того, как врачи посоветовали ей в течение двух недель работать в облегченном режиме. Сегодня она отдыхает в своем доме в Виндзорском замке.


Напомним, ранее мы сообщали, что 95-летняя королева Великобритании Елизавета II провела целую ночь в больнице из-за болезни. В Букингемском дворце заявляют, что отправить королеву в больницу решили медики монарха.

Источник: Sky News

Источник: Ракурс


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