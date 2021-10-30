Елизавета. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n162347-elizaveta-ii-nahoditsya-v-prekrasnoy-forme-pravitelstvo-britanii.html

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Елизавета II, 95-летняя королева Великобритании, находится в прекрасной форме и не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем.

Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Sky News.

По словам Джонсона, королева Елизавета II прислушалась к многочисленным советам врачей по поводу отдыха и сейчас отдыхает от выполнения королевских обязанностей.

Она просто прислушивалась к советам своих врачей немного отдохнуть, и я думаю, что это важно. Думаю, вся наша страна желает ей лучшего, — рассказал Джонсон.

Как известно, до этого Елизавета II отказалась посетить климатический саммит в Глазго после того, как врачи посоветовали ей в течение двух недель работать в облегченном режиме. Сегодня она отдыхает в своем доме в Виндзорском замке.

Напомним, ранее мы сообщали, что 95-летняя королева Великобритании Елизавета II провела целую ночь в больнице из-за болезни. В Букингемском дворце заявляют, что отправить королеву в больницу решили медики монарха.

Источник: Sky News