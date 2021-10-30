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Ракурс
Погода во Львове. Фото: Gismeteo

-4° ночью и +16° днем пообещали в последний выходной (КАРТА)

30 окт 2021, 15:19
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Погода в Украине 31 октября будет преобладать солнечная и теплая. Во всех регионах небо будет безоблачным, осадков не прогнозируется. Холоднее всего будет на Луганщине — ночью температура опустится до −4° мороза.

Температура воздуха будет достигать +16° выше нуля. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура в Европе. Фото: Gismeteo

Осадки в Европе. Фото: GismeteoПогода в Киеве 31 октября удивит теплыми солнечными лучами и безоблачным небом. Ночью температуру воздуха прогнозируют от +2° тепла, а днем воздух прогреется до 11−13° выше нуля.

Погода в Киеве. Фото: GismeteoПогода в Харькове прогнозируется по-осеннему теплая и солнечная, ночью температура упадет до нуля. Столбики термометров ночью достигнут +2° тепла, а днем поднимутся до 12° со значком плюс.

Погода в Харькове. Фото: GismeteoПогода в Одессе завтра будет согревать теплом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 5−7° тепла, а днем обещают 10−12° выше нуля.

Погода в Одессе. Фото: GismeteoПогодные условия во Львове в воскресенье будут благоприятными для прогулок. Столбики термометров ночью покажут от 0 до +2° тепла, а днем прогнозируют 12−14° тепла.


Погода во Львове. Фото: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 31 октября прогнозируется неспокойная — ожидается мощная магнитная буря, которая будет бушевать ночью и стихнет до утра.

Геомагнитная обстановка. Фото: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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