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Ракурс
Температура в Європі. Фото: Gismeteo

-4° вночі і +16° вдень пообіцяли в останній вихідний (КАРТА)

30 жов 2021, 15:19
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Погода в Україні 31 жовтня переважатиме сонячна і тепла. У всіх регіонах небо буде безхмарним, опадів не прогнозується. Найхолодніше буде на Луганщині — вночі температура опуститься до −4° морозу.

Температура повітря сягатиме +16° вище нуля. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура в Європі. Фото: Gismeteo

Опади в Європі. Фото: Gismeteo

Погода в Києві 31 жовтня здивує теплими сонячними променями та безхмарним небом. Вночі температуру повітря прогнозують від +4° тепла, а вдень повітря прогріється до 11−13° вище нуля.

Погода у Києві. Фото: Gismeteo

Погода в Харкові прогнозується по-осінньому тепла й сонячна, вночі температура впаде до нуля. Стовпчики термометрів вночі сягнуть +2° тепла, а вдень піднімуться до 12° із позначкою плюс.

Погода у Харкові. Фото: Gismeteo

Погода в Одесі завтра зігріватиме теплом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 5−7° тепла, а вдень обіцяють 10−12° вище нуля.

Погода в Одесі. Фото: Gismeteo

Погодні умови у Львові у неділю будуть сприятливими для прогулянок. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 0 до +2° тепла, а вдень обіцяють 12−14° тепла.

Погода у Львові. Фото: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 31 жовтня прогнозується неспокійна — очікується потужна магнітна буря, яка вируватиме вночі та стихне до ранку.


Геомагнітна обстановка. Фото: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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