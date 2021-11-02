Елизавету II заметили за рулем в стильном образе. Фото: REUTERS

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Елизавета II, 95-летняя королева Великобритании, уехала из Виндзорского замка за рулем зеленого «Ягуара».

Королева села за руль в темных очках и косынке — она нередко так одевается, когда покидает дворец по своим делам, пишет «BBC-Украина».

В минувшую пятницу Букингемский дворец объявил, что врачи рекомендовали королеве заниматься только легкими делами, желательно дома, рекомендовав проводить встречи только онлайн.

По этой причине Елизавета II в нарушение традиции не попадет на ежегодный фестиваль в честь дня памяти павших, который откроется 13 ноября. Однако на следующий день она намерена принять участие в официальной церемонии поминовения в Лондоне.

Также королева пропустит климатический саммит в Глазго, вместо этого она записала видеообращение к его участникам. В нем она призвала политиков проявить государственную мудрость, от которой зависит будущее планеты.

Ранее стало известно, что самочувствие Елизаветы ухудшилось, поэтому медики посоветовали ей отдохнуть от официальных мероприятий. Из-за этого был отменен ее визит в Северную Ирландию.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что королева Великобритании находится в прекрасной форме и не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем.

Источник:«BBC-Украина»