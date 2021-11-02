В США разработали роботов-стекломоев, скриншот видео

https://racurs.ua/n162442-raboty-steklomoi-mogut-zamenit-ludey-na-amerikanskih-neboskrebah.html

Ракурс

Мойщики окон на небоскребах в США могут стать еще одной профессией, в которой людей заменят работы.

Созданные компанией Skyline Robotics роботы-стекломои под, названные Оzmo, представляют собой роботизированные руки, оснащенные большой щеткой и системой, которая автоматически прокачивает через них чистую воду, сообщает Gizmodo.

Ozmo использует датчик силы и знает, насколько стекло хрупкое, а искусственный интеллект помогает системе оставаться стабильной даже при сильных порывах ветра. Система использует лидар, сканирование фасада здания, запоминание поверхностей и планирование пути очистки, который оно постоянно обновляет.

Отмечается, что такой робот может быть установлен на те же подъемные механизмы, которые переносят нескольких омывателей окон вверх и вниз по стороне здания с помощью системы моторизованного крана на крыше.

Однако, в отличие от людей, Ozmo имеет гораздо большую досягаемость, что позволяет одному или двум работам очищать гораздо большую область при каждом проходе.

Кроме того, в отличие от людей, Ozmo не делает перерывов и не нуждается в отвлечении на обед или на другие потребности. А поскольку он постоянно прикреплен к лифту, на котором едет, отсутствует потребность в ремнях безопасности, на проверку и повторную проверку которых перед сменой также тратится время.

Однако главное преимущество таких роботов — значительное уменьшение риска для жизни людей. Мойщик окон на небоскребах довольно опасная профессия — работникам нужно иметь стальные нервы, вися на высоте в сто этажей со щеткой в руках. За последние 15 лет в США произошло 88 несчастных случаев с мойщиками окон, 62 из которых завершились летальными случаями.

Поэтому, несмотря на то, что это прибыльный бизнес с доходом более 40 млрд дол. США, в нем существует кадровая проблема — 74% квалифицированных мойщиков окон старше 40 лет, и не хватает «молодой крови», чтобы заменить их.

Skyline Robotics уже заключила соглашение с компанией Platinum, Inc., которая имеет контракты на уборку и техническое обслуживание 65% зданий самых современных небоскребов класса, А в Нью-Йорке.

Напомним, компания Amazon недавно представила домашнего робота.

Источник: Gizmodo