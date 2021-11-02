У США розробили роботів-скломоїв, скріншот відео

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Мийники вікон на хмарочосах у США можуть стати ще однією професією, в якій людей замінять роботи.

Створені компанією Skyline Robotics роботи-скломиї під, названі Оzmo, являють собою роботизовані руки, оснащені великою щіткою та системою, яка автоматично прокачує через них чисту воду, повідомляє Gizmodo.

Ozmo використовує датчик сили та знає, наскільки скло крихке, а штучний інтелект допомагає системі залишатися стабільною навіть за умов сильних поривів вітру. Система використовує лідар, сканування фасаду будівлі, запам’ятовування поверхонь та планування шляху очищення, яке вона постійно оновлює.

Зазначається, що такий робот може бути встановлений на ті самі підйомні механізми, які переносять кілька омивачів вікон вгору і вниз по стороні будівлі за допомогою системи моторизованого крану на даху.

Однак, на відміну від людей, Ozmo має набагато більшу досяжність, що дозволяє одному або двом роботам очищати набагато більшу область при кожному проході.

Крім того, на відміну від людей, Ozmo не робить перерв та не відволікається на обід чи інші потреби. А оскільки він постійно прикріплений до ліфта, на якому їде, відсутня потреба у ременях безпеки, на перевірку та повторну перевірку яких перед зміною також витрачається час.

Проте головна перевага таких роботів — значне зменшення ризику для життя людей. Мийник вікон на хмарочосах досить небезпечна професія — працівникам потрібно мати сталеві нерви, висячи на висоті у сто поверхів зі щіткою в руках. За останні 15 років у США сталися 88 нещасних випадків з мийниками вікон, 62 з яких завершилися летальними випадками.

Тож, попри те, що це прибутковий бізнес з доходом у понад 40 млрд дол. США, у ньому існує кадрова проблема — 74% кваліфікованих мийників вікон старші 40 років, і не вистачає «молодої крові», щоб замінити їх.

Skyline Robotics вже уклала угоду з компанією Platinum, Inc., яка наразі має контракти на прибирання та технічне обслуговування 65% будівель найсучасніших хмарочосів класу, А у Нью-Йорку.

Нагадаємо, компанія Amazon нещодавно представила хатнього робота.

Джерело: Gizmodo