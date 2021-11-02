Вакцина від коронавірусу. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n162446-skilky-vakcynovanyh-ukrayinciv-zahvorily-na-koronavirus-dani-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні пришвидшилася на тлі нового спалаху хвороби. Всі вакцини від коронавірусу, схвалені ВООЗ, захищають від ускладнень та смерті, але вакциновані люди все одно можуть захворіти.

Станом 28 жовтня в Україні на коронавірус захворіли 26 тис. 870 людей. З них 24 тис. 925 не мали жодної дози вакцини — це 92,8% хворих, пише «BBC-Україна».

1 тис. 945 людей, які отримали позитивний тест, були вакциновані. Але даних, скільки саме доз вони отримали, дві чи одну, немає.

Схожа тенденція спостерігається, якщо взяти довший період для аналізу. З 1 червня по 28 жовтня в Україні захворіли 670 тис. людей. З них майже 638 тис. або 94,6% не отримали жодної дози вакцини.

За ці п’ять місяців захворіли 32 тис. щеплених людей. Але дані про госпіталізації свідчать, що більшість з цих пацієнтів хворіли у легкій формі та до лікарні не потрапили. За даними МОЗ, понад 95% людей у ковідних відділеннях не вакцинувалися від COVID-19.

Нагадаємо, американські вчені вивчили частоту виявлення COVID-19 у групи госпіталізованих пацієнтів із дев’яти штатів. З’ясувалося, що ті, хто не перехворів, але був щеплений, госпіталізувалися рідше за тих, хто перехворів, але не був вакцинований.

Джерело: «BBC-Україна»