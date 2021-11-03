Нападение на журналистов в «Укрэксимбанке» – к делу не приобщили видео инцидента

https://racurs.ua/n162505-napadenie-na-jurnalistov-v-ukreksimbanke-k-delu-ne-priobschili-video-incidenta.html

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Нападение на журналистов «Схем» в «Укрэксимбанке» завершила расследовать прокуратура. Резонансное дело было отправлено в суд без ключевых доказательств.

Два доказательства так и не были приобщены к материалам дела, собранным за время следствия. Это ставит под реальную угрозу возможность доказательства вины обвиняемых. Об этом заявила на своей странице в Facebook руководительница программы «Схемы. Коррупция в деталях» Наталья Седлецка.

Речь идет об оригинале аудиозаписи событий, произошедших в кабинете Евгения Мецгера, записанных журналистом «Схем» на телефон.

Также к материалам дела не приобщили оригинал восстановленной видеозаписи всего инцидента, включая момент нападения.

Наверно, это своеобразное приветствие Офису генпрокурора с Международным днем ​​прекращения безнаказанности за преступления против журналистов? — прокомментировала расследование дела журналистка.



По данным следствия, 4 октября 2021 года, когда журналисты в помещении «Укрэксимбанка» записывали интервью с главой правления учреждения, руководство банка отдало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.

Напомним, журналистам «Схем» впоследствии удалось восстановить видео, на котором записан инцидент, произошедший в «Укрэксимбанке».