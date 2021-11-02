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Ракурс
На журналистов «Схем» в «Укрэксимбанке» 4 октября было совершено нападение, фото: «Схемы»

Нападение на журналистов в «Укрэксимбанке» — дело направлено в суд

2 ноя 2021, 15:17
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По резонансному делу о препятствовании работе журналистов программы «Схемы», которое произошло в кабинете главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера, будут судить четырех человек.

Соответствующий обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Обвинения выдвинуты следующим лицам:


  • бывшему главе правления Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову — им инкриминируют незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью, и влияние на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей;
  • руководителю Департамента банковской безопасности и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка — им инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений.

По данным следствия, 4 октября 2021 года, когда журналисты в помещении «Укрэксимбанка» записывали интервью с главой правления учреждения, руководство банка отдало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.

Напомним, журналистам «Схем» впоследствии удалось восстановить видео, на котором записан инцидент, произошедший в «Укрэксимбанке».

Источник: Ракурс


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