На журналистов «Схем» в «Укрэксимбанке» 4 октября было совершено нападение, фото: «Схемы»

https://racurs.ua/n162477-napadenie-na-jurnalistov-v-ukreksimbanke-delo-napravleno-v-sud.html

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По резонансному делу о препятствовании работе журналистов программы «Схемы», которое произошло в кабинете главы «Укрэксимбанка» Евгения Мецгера, будут судить четырех человек.

Соответствующий обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Обвинения выдвинуты следующим лицам:

бывшему главе правления Мецгеру и пресс-секретарю Владимиру Пикалову — им инкриминируют незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользовался в связи со своей профессиональной деятельностью, и влияние на журналиста с целью воспрепятствования выполнению им профессиональных обязанностей;

руководителю Департамента банковской безопасности и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка — им инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинивших телесных повреждений.

По данным следствия, 4 октября 2021 года, когда журналисты в помещении «Укрэксимбанка» записывали интервью с главой правления учреждения, руководство банка отдало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.

Напомним, журналистам «Схем» впоследствии удалось восстановить видео, на котором записан инцидент, произошедший в «Укрэксимбанке».