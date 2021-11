Робот Boston Dynamics научился танцевать в стиле Мика Джаггера

Компания Boston Dynamics научила своих роботов-псов повторять движения лидера британской группы Rolling Stones Мика Джаггера.

Видео посвящено 40-летию альбома Tattoo You, выпущенного в 1981 году. Инженеры Boston Dynamics научили «Спота» (Spot) танцевать и синхронизировать губы, как Джаггер в клипе Start Me Up. Трех других роботов научили воссоздавать движения Кита Ричардса, Ронни Вуда и Чарли Уоттса.

Напомним, Boston Dynamics впервые выпустила робота Spot на коммерческий рынок в июне 2020 года. Инженеры отметили, что «Спот» может «легко подниматься по лестницам и двигаться по пересеченным местностям». Робот весом 25 кг осваивает местность с помощью стереокамер. На сайте Boston Dynamics цена робота составляет 74,5 тыс. долл.

Изначально Boston Dynamics разрабатывала четвероногих роботов для армии США.

Компания Boston Dynamics основана в 1992 году на базе Массачусетского технологического университета. В 2017 году ее в Google купила японская компания SoftBank Group. В 2020 году Boston Dynamics запустила продажу своих маневренных роботов Spot, похожих на собаку. Также среди разработок Boston Dynamics есть человекоподобный робот Atlas и двухметровый Handle, предназначенный для логистических услуг. В то же время Hyundai Motor сосредотачивается на колесных работах, предназначенных для промышленного использования. Несмотря на свои многочисленные достижения в сфере робототехники, Boston Dynamics до сих пор не является прибыльным бизнесом и позиционирует себя как исследовательская организация.