Компанія Boston Dynamics навчила своїх роботів-псів повторювати рухи лідера британського гурту Rolling Stones Міка Джаггера.

Відео присвячене 40-річчю альбому Tattoo You, випущеного 1981 року. Інженери Boston Dynamics навчили «Спота» (Spot) танцювати та синхронізувати губи, як Джаггер у кліпі Start Me Up. Трьох інших роботів навчили відтворювати рухи Кіта Річардса, Ронні Вуда та Чарлі Воттса.

Нагадаємо, Boston Dynamics уперше випустила робота Spot на комерційний ринок у червні 2020 року. Інженери зазначили, що «Спот» може «легко підніматися сходами і рухатися пересіченою місцевістю». Робот вагою 25 кг освоює місцевість за допомогою стереокамер. На сайті Boston Dynamics ціна робота складає 74,5 тис. дол.

Спочатку Boston Dynamics розробляла чотирилапих роботів для армії США.

Компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. У 2017 році її в Google купила японська компанія SoftBank Group. У 2020 році Boston Dynamics запустила продаж своїх маневрених роботів Spot, схожих на собаку. Також серед розробок Boston Dynamics є людиноподібний робот Atlas та двометровий Handle, призначений для логістичних послуг. Водночас Hyundai Motor зосереджується на колісних роботах, призначених для заводського використання. Попри свої численні досягнення у сфері робототехніки, Boston Dynamics досі не є прибутковим бізнесом і позиціонує себе як дослідницька організація.