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На журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» 4 жовтня було скоєно напади, фото: «Схеми»
Напад на журналістів в «Укрексімбанку» — справу спрямовано до судуhttps://racurs.ua/ua/n162477-napad-na-jurnalistiv-v-ukreksimbanku-spravu-spryamovano-do-sudu.htmlРакурс
У резонансній справі про перешкоджання роботі журналістів програми «Схеми», яке сталося у кабінеті голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, судитимуть чотирьох осіб.
Відповідний обвинувальний акт спрямовано до суду. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що обвинувачення висунуті таким особам:
- колишньому голові правління Мецгеру та прес-секретарю Володимиру Пікалову — їм інкримінують незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв’язку із своєю професійною діяльністю, та вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків;
- керівнику Департаменту банківської безпеки та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку — їм інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.
За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, коли журналісти у приміщенні «Укрексімбанку» записували інтерв’ю з головою правління установи, керівництво банку надало вказівку відібрати у журналістів камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку.
Нагадаємо, журналістам «Схем» згодом вдалося відновити відео, на якому записано інцидент, котрий стався в «Укрексімбанку».
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