На журналістів «Схем» в «Укрексімбанку» 4 жовтня було скоєно напади, фото: «Схеми»

https://racurs.ua/ua/n162477-napad-na-jurnalistiv-v-ukreksimbanku-spravu-spryamovano-do-sudu.html

Ракурс

У резонансній справі про перешкоджання роботі журналістів програми «Схеми», яке сталося у кабінеті голови «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, судитимуть чотирьох осіб.

Відповідний обвинувальний акт спрямовано до суду. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що обвинувачення висунуті таким особам:

колишньому голові правління Мецгеру та прес-секретарю Володимиру Пікалову — їм інкримінують незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користувався у зв’язку із своєю професійною діяльністю, та вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків;

керівнику Департаменту банківської безпеки та начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку — їм інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, коли журналісти у приміщенні «Укрексімбанку» записували інтерв’ю з головою правління установи, керівництво банку надало вказівку відібрати у журналістів камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку.

Нагадаємо, журналістам «Схем» згодом вдалося відновити відео, на якому записано інцидент, котрий стався в «Укрексімбанку».