Количество войск РФ у украинской границы назвали в Минобороны. Фото: slovoidilo.ua

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Российские войска сосредоточила Москва возле границы с Украиной и в оккупированных ОРДЛО и Крыму.

На начало ноября 2021 года общее количество этих войск страны-агрессора составляет около 90 тыс. лиц. Возле украинской границы находятся войска 8-й и 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Военные отмечают, что также у границ дислоцируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ. А на оккупированном Донбассе Россия развернула два армейских корпуса.

В оборонном ведомстве добавили, что в течение второго полугодия 2021 года вблизи границы Украины российское военное командование провело серию широкомасштабных командно-штабных учений. К маневрам агрессоры привлекали войска Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41-й армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ.

Напомним, американское издание Politico обнародовало фото, свидетельствующие о стягивании военной техники и армии России к границам Украины. Фотографии демонстрируют скопление бронетанковых частей, танков Т-80У и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня Смоленской области возле белорусской границы.