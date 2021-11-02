Праздник Илариона Великого отмечают 3 ноября. Фото: ukr.media

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Церковный праздник преподобного Илариона Великого 3 ноября отмечают православные верующие.

Именно в этот день селяне ждали заморозков и похолодания. Не рекомендовалось 3 ноября ехать в дальний путь, поскольку могла случиться беда. Также предки верили, если вам перешли дорогу, то это плохой знак.

Кроме этого, дорогам издавна приписывали опасность, ибо считали их своеобразной границей между нашим миром и местом обитания злых духов. Например, на месте старой дороги нельзя было строить дом. Сидеть, лежать или спать не рекомендовалось на тропинке. Также люди с особой осторожностью относились к перекресткам, обочинам и развилкам.

Народные приметы на 3 ноября:

На Иллариона выпал снег — на следующий год будет урожай хлеба.

Дым идет вверх — погода будет ясной и солнечной.

Закат красный, а после него ясное звездное небо — стоит ждать мороза и ясной погоды.

В Украине 3 ноября отмечают День инженерных войск Украины. Праздник утвержден указом президента 27 октября 1999 года в знак выдающихся заслуг саперов, ветеранов и воинов-инженеров Украины. Инженерные войска привлекаются к ликвидации последствий стихийных бедствий, защите мостов и гидротехнических сооружений во время ледохода, проведении спасательных работ.

Также 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины. Эти подразделения предназначены для поражения живой силы, танков, артиллерии, противотанковых средств противника, авиации, объектов противовоздушной обороны и других важных объектов во время проведения боя. Праздник отмечается на основании Указа президента Украины от 31 октября 1997 года.

В мире 3 ноября отмечают День доброжелательного отношения к юристам, День культуры или Бунка-но хи в Японии и Национальный день домохозяйки в США.

3 ноября в истории:

1493 год — Христофор Колумб открыл Доминику.

1903 год — Панама при поддержке США отделилась от Колумбии.

1918 год — Венгрия объявила о своем отделении от Австрии.

1927 год — в Нью-Йорке под рекой Гудзон открыт первый в мире тоннель подводный тоннель для транспорта Голланда.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины согласовал указ президента о введении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.