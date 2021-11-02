Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n162502-sneg-i-poholodanie-idut-v-ukrainu-karta.html

Ракурс

Снег в Украине ожидается уже в первой половине ноября.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие 10 дней показывает, что первый снег можно будет увидеть уже в начале следующей недели — 9−11 ноября. Ожидается, что ночью температура воздуха опустится до 5° мороза. Днем столбики термометров будут показывать от 1° ниже нуля до 2° тепла. Морозную погоду и снег обещают в ряде западных, северных и восточных областей. Об этом сообщает Gismeteo.

До похолодания и снега украинцев ждет относительно теплая погода — воздух будет прогреваться до 10−16° выше нуля по Цельсию. Временами прогнозируют легкую облачность, но преимущественно будут идти дожди. Местами ожидаются сильные порывы ветра — до 18 м/с.

Напомним, синоптики обещали, что в начале ноября в Украине ожидается похолодание и сезон дождей, которые прогнозировали уже с первых дней ноября.

Погоду в Украине на 3 ноября синоптики пообещали дождливую. Прогнозировалось, что температура воздуха ночью будет колебаться от 6° до 12° тепла, а днем — 8−14° с отметкой плюс.