Лучшие продукты для похудения назвали диетологи. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/n162501-luchshie-produkty-dlya-pohudeniya-nazvali-amerikanskie-dietologi.html

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Лучшие продукты для похудения и улучшения обмена веществ назвали диетологи из США.

Врач Триста Бест советует желающим похудеть включить в рацион авокадо, поскольку сочетание клетчатки и полезных жиров в этом продукте положительно влияет на обмен веществ, уменьшает количество воспалительных процессов в организме и помогает быстрее сбросить вес. Есть авокадо специалист советует на завтрак с тостами из цельнозернового хлеба, а вечером добавить немного авокадо в ужин. Об этом сообщает She Finds.

По мнению диетолога Лизы Ричардс, яблоки — один из лучших фруктов для желающих сбросить лишний вес. Специалист отмечает, что лишь в одном яблоке может содержаться до четырех граммов клетчатки, которая ускорит метаболизм и поможет дольше оставаться сытым. Кроме того, организм тратит много энергии на переваривание яблок, а это значительно повышает обмен веществ.

Ричардс считает брокколи также отличным источником клетчатки. Также этот продукт помогает ускорить метаболизм и налаживает правильную работу кишечника. Специалист рекомендует употреблять брокколи несколько раз в неделю, потому что это оздоровит пищеварительный тракт и оптимизирует обмен веществ.

Напомним, ученые советуют людям, которые пытаются похудеть, перейти на цельнозерновые продукты. Это продукты, сделанные из зерна, которое сохранило все свои части.

Источник: She Finds