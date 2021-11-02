Допросить комбрига из Курска хочет суд в Нидерландах. Фото: BBC

https://racurs.ua/n162500-delo-reysa-mh17-sud-v-niderlandah-hochet-doprosit-kurskogo-kombriga.html

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Допросить командира ракетной бригады в Курске хотят на суде в Нидерландах, где рассматривают дело о катастрофе рейса MH17 на Донбассе.

Суд попытается допросить командира 53-й зенитной ракетной бригады Сергея Мучкаева. Прокуроры считают, что зенитно-ракетный комплекс «Бук» именно этой бригады сбил авиалайнер. Нидерланды уже направили России запрос о соответствующей правовой помощи, но Москва до сих пор его не удовлетворила. Защита обвиняемого подполковника ГРУ Олега Пулатова настаивает на том, что попытки должны быть продолжены. Об этом журналистка De Telegraaf Саския Беллеман сообщила в Twitter.

Свидетель, который должен быть заслушан, — Сергей Мучкаев. Это человек, который командовал бригадой, которая сопровождала ракету «Бук» на то место на востоке Украины, где она была запущена, — пишет журналистка.

Суд постановил 10 февраля 2022 года крайним сроком, когда могут заслушать показания курского комбрига.

Как известно, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная совместная следственная группа по делу MH17 пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

Напомним, в сентябре родственники жертв рейса MH17 выступили в Гаагском суде и заявили, что не верят в российскую ложь и пропаганду. Гражданка Австралии Ванесса Ризк, которая потеряла в авиакатастрофе родителей, назвала президента РФ Владимира Путина и его правительство «политическим кошмаром, что привел к краху».