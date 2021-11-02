Допитати комбрига з Курська хоче суд у Нідерландах. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n162500-sprava-reysu-mh17-sud-u-niderlandah-hoche-dopytaty-kurskogo-kombryga.html

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Допитати командира ракетної бригади в Курську хочуть на суді в Нідерландах, де розглядають справу про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі.

Суд спробує допитати командира 53-ї зенітної ракетної бригади Сергія Мучкаєва. Прокурори вважають, що зенітно-ракетний комплекс «Бук» саме цієї бригади збив авіалайнер. Нідерланди вже направили Росії запит про відповідну правову допомогу, але Москва досі його не задоволила. Захист обвинуваченого підполковника ГРУ Олега Пулатова наполягає на тому, що спроби повинні бути продовжені. Про це журналістка De Telegraaf Саскія Беллеман повідомила у Twitter.

Свідок, який повинен бути заслуханий, — Сергій Мучкаєв. Це людина, яка командувала бригадою, яка супроводжувала ракету «Бук» на те місце на сході України, де вона була запущена, — пише журналістка.

Суд постановив 10 лютого 2022 року крайнім терміном, коли можуть заслухати свідчення курського комбрига.

Як відомо, Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився на сході України 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група у справі MH17 прийшла до висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО збройних сил РФ, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, у вересні родичі жертв рейсу MH17 виступили в Гаазькому суді й заявили, що не вірять у російську брехню та пропаганду. Громадянка Австралії Ванесса Різк, яка втратила в авіакатастрофі батьків, назвала президента РФ Володимира Путіна і його уряд «політичним кошмаром, який привів до краху».