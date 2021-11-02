Розбомбити активний вулкан на Канарах запропонував експерт

Вулкан Кумбре В'єха на острові Ла-Пальма. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n162499-rozbombyty-aktyvnyy-vulkan-na-kanarah-zaproponuvav-ekspert.html

Ракурс

Скинути бомби на діючий вулкан Кумбре В'єха на острові Ла-Пальма запропонував місцевий політик.

Вулкан здійснює виверження вже 43 дні й не збирається зупинятися. Виверження почалося 19 вересня, лава знищила понад 2 тис. 500 будинків, майже 7 тис. 500 осіб довелося евакуювати. На острові проживають близько 85 тис. осіб. В Інституті вулканології Канарських островів вважають, що нинішнє виверження може тривати три місяці. Саме тому президент муніципальної ради сусіднього острова Ла Гомера на ім’я Казіміро Курбело запропонував розбомбити вулкан. Про це повідомляє Live Science.

Хіба немає літака, який міг би летіти і скидати бомбу? Він прилітає, скидає і бомбить. І відправляє лаву в іншому напрямку? Може бути, це безумство, але з технологічної точки зору у мене склалося враження, що це потрібно спробувати, — заявив політик в ефірі місцевого радіо Faycan.

За інформацією видання, таку ідею вже впроваджували в життя — у 1935 році американська армія скинула групу бомб на активний потік лави вулкана Мауна-Лоа на Гаваях, який вивергався понад місяць в період з 1935 по 1936 рік. Таким чином військові хотіли зупинити потік лави, який наближався до міста Хіло. Однак вибухи не допомогли, а потік лави зупинився природним чином і не завдав шкоди місту.

Нагадаємо, міністр промисловості, торгівлі й туризму Іспанії Рейес Марото запросила туристів подивитися на виверження вулкана Кумбре В'єха, оскільки останні 50 років на Канарських островах не відбувалося нічого подібного.

Джерело: Live Science