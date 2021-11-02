Разбомбить активный вулкан на Канарах предложил эксперт

Вулкан Кумбре Вьеха на острове Ла-Пальма. Фото: AP

https://racurs.ua/n162499-razbombit-aktivnyy-vulkan-na-kanarah-predlojil-ekspert.html

Ракурс

Сбросить бомбы на действующий вулкан Кумбре Вьеха на острове Ла-Пальма предложил местный политик.

Вулкан извергается уже 43 дня и не собирается останавливаться. Извержение началось 19 сентября, лава уничтожила более 2 тыс. 500 домов, почти 7 тыс. 500 человек пришлось эвакуировать. На острове проживают около 85 тыс. человек. В Институте вулканологии Канарских островов считают, что нынешнее извержение может длиться три месяца. Именно поэтому президент Муниципального Совета соседнего острова Ла Гомера по имени Казимиро Курбело предложил разбомбить вулкан. Об этом сообщает Live Science.

Разве нет самолета, который мог бы лететь и сбрасывать бомбу? Он прилетает, сбрасывает и бомбит. И отправляет скамью в другом направлении? Может быть, это безумие, но с технологической точки зрения у меня сложилось впечатление, что это нужно попробовать, — заявил политик в эфире местного радио Faycan.

По информации издания, такую идею уже внедряли в жизнь — в 1935 году американская армия сбросила группу бомб на активный поток лавы вулкана Мауна-Лоа на Гавайях, который извергался более месяца в период с 1935 по 1936 год. Таким образом военные хотели остановить поток лавы, который приближался к городу Хило. Однако взрывы не помогли, а затем лава остановилась естественным образом и не нанесла ущерба городу.

Напомним, министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото пригласила туристов посмотреть на извержение вулкана Кумбре Вьеха, поскольку последние 50 лет на Канарских островах не происходило ничего подобного.

Источник: Live Science