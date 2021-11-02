Бороться курением в Великобритании хотят электронным сигаретами. Фото: hightech.fm

https://racurs.ua/n162498-lechit-kurilschikov-elektronnymi-sigaretami-hotyat-vlasti-velikobritanii.html

Ракурс

Электронные сигареты в Великобритании могут применяться для лечения лиц, бросающих курить традиционные сигареты.

Правительство страны объявило о намерении разрешить медицинским учреждениям выписывать рецепты на электронные сигареты курильщикам, которые хотят отказаться от никотиновой зависимости. Британские власти рассматривают идею о том, чтобы лицензировать электронные сигареты как средство для таких курильщиков. Об этом сообщает Gizmodo.

Вскоре вейпинговые компании получат специальное руководство от органов, которые регулируют систему здоровья. Благодаря этому эти компании могут подать заявку на получение такой лицензии. Сейчас в Великобритании сигареты, отпускаемые по рецепту или без, незаконны для лиц моложе 18 лет.

Власти страны сообщили, за пять лет с момента начала отслеживания было зарегистрировано 231 сообщение о 618 побочных реакций, связанных с никотиновыми вейпингами. Три смерти в Великобритании, вероятно, были связаны с вейпингом. Сообщалось, что одна из этих смертей якобы была вызвана EVALI, или «болезнью вейперов».

Напомним, ученые выяснили, что, отказавшись от сигарет люди имели тягу к нездоровой пище. Оказалось, что бывшие курильщики потребляют больше калорий, чем некурящие. Кроме того, они выбирают для еды продукты с высоким содержанием жиров.

Источник: Gizmodo