Боротися курінням у Великій Британії хочуть електронним сигаретами. Фото: hightech.fm

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Ракурс

Електронні сигарети у Великій Британії можуть застосувати для лікування осіб, які кидають палити традиційні сигарети.

Уряд країни оголосив про намір дозволити медичним установам виписувати рецепти на електронні сигарети курцям, що хочуть відмовитися від нікотинової залежності. Британська влада розглядає ідею про те, щоб ліцензувати електронні сигарети як засіб для таких курців. Про це повідомляє Gizmodo.

Незабаром вейпінгові компанії отримають спеціальне керівництво від органів, які регулюють охорону здоров’я. Завдяки цьому ці компанії можуть подати заявку на отримання такої ліцензії. Зараз у Великій Британії сигарети, що відпускаються за рецептом або без, незаконні для осіб молодше 18 років.

Влада країни повідомила, за п’ять років з моменту початку відстеження було зареєстровано 231 повідомлення про 618 побічних реакцій, пов’язаних з нікотиновими вейпінгами. Три смерті у Великій Британії, ймовірно, були пов’язані з вейпінгом. Повідомлялося, що одна з цих смертей нібито була викликана EVALI, або «хворобою вейперів».

Нагадаємо, науковці з’ясували, що відмовившись від сигарет люди мали тягу до нездорової їжі. Виявилося, що колишні курці споживають більше калорій, ніж некурці. Крім того, вони обирають для їжі продукти з високим вмістом жирів.

Джерело: Gizmodo