Андрій Таран подав у відставку з посади міністра оборони. Фото: РІА Новости

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Андрій Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони.

Відповідний документ вже надійшов до Верховної Ради. Про це 2 листопада повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради, — йдеться у повідомленні.

Мельничук додав, що 3 листопада Рада розгляне заяву про звільнення Тарана. Крім того, парламент завтра розгляне питання:

про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів;

про звільнення Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єра — міністра економіки;

про звільнення Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра — міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;

про звільнення Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Напередодні парламентська фракція «Слуга народу» підтримала рішення президента України Володимира Зеленського щодо кандидатури Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України. Резніков раніше вже написав заяву про відставку з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Сьогодні, 2 листопада, профільний комітет ВРУ підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади.

Нагадаємо, лідер монобільшості в парламенті Давид Арахамія назвав главу Міністерства оборони Андрія Тарана найгіршим міністром, бо той «воював з керівниками Генштабу і мірявся з ними, у кого більші генеральські зірочки».