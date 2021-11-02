Відповідальність за підробку COVID-документів посилила Рада. Фото: universalna.com

https://racurs.ua/ua/n162496-vidpovidalnist-za-pidrobku-covid-dokumentiv-posylyla-rada.html

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Підробка COVID-документів в Україні каратиметься суворіше — Верховна Рада підтримала відповідний законопроект на позачерговому засіданні 2 листопада.

Проект закону № 6084 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень» у першому читанні підтримали 282 нардепи. Також 272 парламентарі підтримали скорочення термінів підготовки закону до другого читання наполовину. Засідання ВРУ транслювалося на парламентському каналі в YouTube.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що в чинній редакції Кримінального кодексу відсутня кримінальна відповідальність за підроблення документів про проведення вакцинації. Автори закону пропонують доповнити ККУ у виді ст. 321−3, яка передбачає встановлення відповідальності за використання особою свідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб. За таке покарання пропонується запровадити штраф від 17 тис. до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років.

Також документ пропонує встановити відповідальність за внесення медичним працівником свідомо неправдивих відомостей до медичної документації про вакцинацію від особливо небезпечних інфекцій у виді штрафу від 34 тис. грн до 68 тис. грн або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Крім того, зміни до закону передбачають й посилення покарання за виготовлення та збут фальшивих довідок про вакцинацію. Таке правопорушення пропонують карати штрафом від 85 тис. до 170 тис. грн або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, що в парламент народних депутатів пускатимуть тільки з COVID-документами. Такі правила почнуть діяти не пізніше середини листопада.