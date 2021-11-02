Камери римських гладіаторів розкопали у Великій Британії. Фото: liferules.com.ua

https://racurs.ua/ua/n162495-kamery-rymskyh-gladiatoriv-rozkopaly-u-velykiy-brytaniyi-foto.html

Ракурс

Під давньоримським амфітеатром у Великій Британії археологи розкопали камеру, де тримали гладіаторів, злочинців та диких тварин.

Давньоримський військовий табір та поселення Рутупія, які ймовірно виникли після римського вторгнення до Британії в 43 році н. е., розташовані на південному сході Англії в графстві Кент. Залишки дерев’яних будівель та складів I століття н. е. показують, що це місце було головним портом протягом перших двох століть. Згодом табір перетворився на квітуче торгове місто, в якому знаходилися храми, мансіон та амфітеатр, що вміщав майже 5 тис. осіб. Амфітеатр у Річборо уперше виявили ще у 1849 році. Про це повідомляється на сайті благодійної організації English Heritage.

Науковці наголошують, що амфітеатр зображав статус міста як воріт до Британії. Він розташовувався на природній височині, тут проводилися бої між гладіаторами, страти злочинців, а також цькування диких тварин. Зараз на місці амфітеатру розташувався великий курган діаметром близько 62 метрів.

Археологи під час останніх розкопок виявити порожнину в стіні стародавньої споруди, яка використовувалася в якості карцера для утримання людей або тварин. Камера має висоту майже два метри й призначалася для диких тварин, злочинців або гладіаторів, які чекали свого виходу на арену.

Вчені виявили, що зовнішня стіна амфітеатру, побудована з укладеного дерну, була шириною близько шести метрів. Внутрішня стіна була зведена з вапнякових блоків, які були покриті кольоровою штукатуркою.

Під час розкопок були виявлені й різні дрібні знахідки — кістки убитих тварин, монети, особисті прикраси та фрагменти кераміки. Знайдені артефакти свідчать про те, що місто Рутупія продовжувало існувати аж до кінця IV ст. нашої ери.

Нагадаємо, археолог-аматор зі Швейцарії знайшла стародавнє місце битви XII легіону. Воно розташоване в ущелині Крап-Сес. Тут знайшли артефакти, які свідчать про Альпійські походи імператора Октавіана Августа.

Джерело: English Heritage