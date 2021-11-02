Стародавнє місце битви XII легіону знайшов археолог-аматор

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Ракурс

Стародавнє місце битви XII легіону знайшов археолог-аматор Лукас Шмід, який допомагає Археологічній службі кантону Граубюнден у Швейцарії. Місце битви розташоване в ущелині Крап-Сес. Там йому вдалося виявити римський кинжал, що добре зберігся. Нова знахідка привернула увагу дослідників Базельського університету.

В ущелині виявили сотні взуттєвих цвяхів, шлункоподібні свинцеві кулі для пращ та фрагменти щитів. Ці предмети були як римського виробництва, так і місцевого. Частина куль мала мітки XII римського легіону. Попереднє датування події — 15 рік до нашої ери. Отже, йдеться про Альпійські походи імператора Октавіана Августа.

Август планував підкорити Іспанію та Німеччину, а дороги у Галлію пролягали через альпійські перевали. Гори та долини тут заселяли племена переважно кельтського та лігурійського походження, які стягували плату за проїзд через їхні землі. Платити довелося навіть Юлію Цезарю, на війська якого горяни скидали каміння. Після підкорення Іспанії Август хотів перекинути війська до Альп. У 15 році до нашої ери римляни розгорнули широкомасштабний наступ. Достеменно невідомо, скільки саме легіонів взяло у ньому участь: зрозуміло, що від шести до дев’яти, пише Naked Science.

Нагадаємо, нещодавно археологи досліджували великий військовий табір римського часу в Аугсбурзі.